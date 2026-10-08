В молочных зубах детей с аутизмом обнаружили 19 потенциально токсичных химических соединений в статистически более высоких концентрациях, чем в контрольной группе. К таким выводам пришли авторы пилотного исследования, опубликованного в журнале Neurotoxicology and Teratology, сообщает ScienceAlert.

Анализ 38 образцов

Ученые исследовали молочные зубы, переданные семьями 38 детей: у 22 из них был аутизм, еще 16 вошли в контрольную группу. Образцы очищали и анализировали методом двумерной газовой хроматографии с масс-спектрометрией. Исследователи искали следы веществ, используемых в пестицидах, пластмассах, ароматизированной продукции, огнезащитных и солнцезащитных средствах.

В среднем в каждом образце обнаружили более 300 потенциально токсичных веществ, хотя их набор различался у разных детей. Более подробно ученые рассмотрели 60 соединений, присутствовавших как минимум у половины участников. Из них 39 Агентство по охране окружающей среды США классифицирует как вещества с токсическим воздействием на развитие или репродуктивную функцию либо как соединения, способные нарушать работу эндокринной системы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Что показали зубы

У 95% из этих 60 соединений концентрации были выше в образцах детей с аутизмом, однако статистическую значимость подтвердили для 19 различий. В частности, концентрация бензилбензоата в группе детей с аутизмом была на 722% выше, чем в контрольной группе. Это вещество используют в средствах личной гигиены, в качестве пищевой добавки и в препаратах против вшей и чесотки.

Среди веществ, уровень которых был статистически выше, авторы назвали органофосфатные эфиры, бензойные кислоты и эфиры, фенилпропаны, фталаты, салицилаты, эфиры, ароматические кетоны и капролактам. Также в молочных зубах зафиксировали 11 соединений, которые, согласно предыдущим сообщениям, могут мигрировать из компонентов детских бутылочек.

Ограничения исследования

Авторы подчеркивают, что результаты не доказывают, будто какое-либо из выявленных веществ вызывает аутизм. Исследование носит пилотный характер и основано на небольшой выборке. В то же время анализ зубов позволяет оценивать накопленное воздействие химических веществ: молочные зубы формируются приблизительно с четвертого месяца внутриутробного развития до трехлетнего возраста ребенка.

Читай нас в