Участники 12-недельного исследования холодного душа сообщили о на 31% меньшем числе дней отсутствия из-за болезни, чем контрольная группа. В исследовании, которое психолог Базельского университета Лена Глазер изучала в рамках своей докторской диссертации, приняли участие 719 здоровых людей в возрасте от 18 до 65 лет. Их попросили в течение 12 недель принимать душ при настолько низкой температуре, насколько позволяло оборудование.

Как сообщает News-Medical, многие участники прекратили участие в первые две недели, однако затем число выбывающих уменьшилось. Глазер связывает это с постепенным привыканием к процедуре. Те, кто продолжил участие, также сообщали об улучшении физического и психического самочувствия, хотя эти оценки были субъективными.

Меньше воды и энергии

Участники называли непосредственными эффектами холодного душа ощущение бодрости и свежести. По словам исследовательницы, они также гордились тем, что смогли сделать что-то некомфортное для себя. В то же время люди обычно проводили под душем меньше времени и, следовательно, потребляли меньше воды.

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Согласно приведённым в исследовании расчётам, для душа объёмом 45 литров снижение температуры воды с 40 до 15 градусов Цельсия экономит 1,3 кВт·ч энергии. За 12 недель участники сократили выбросы CO₂ в среднем на 15 килограммов на человека — это сопоставляют с выбросами от поездки на автомобиле на 100 километров.

Эффект после завершения исследования неизвестен

Исследовательница отметила, что неизвестно, продолжали ли участники принимать холодный душ после завершения исследования. Также не установлено, насколько экологичным было их поведение в других сферах и не компенсировали ли они дискомфорт другими действиями, способными уменьшить или свести на нет экологический эффект. Глазер считает, что даже умеренное снижение температуры воды может быть полезным, а люди могут постепенно подобрать комфортный для себя уровень холода.

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