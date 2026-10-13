В США исследователи из онкологического центра Мурс Калифорнийского университета в Сан-Диего и Нью-Йоркского университета проанализировали 443 451 отдельную клетку из 62 опухолей у 59 человек с протоковой аденокарциномой поджелудочной железы. Они выявили различные клоны опухолевых клеток — группы клеток со сходными генетическими характеристиками, которые в пределах одной опухоли эволюционируют параллельно.

Как сообщает News-Medical, часть таких клонов приобретала устойчивость к лечению, а другие — свойства, связанные с быстрым распространением. Результаты исследования свидетельствуют, что непрерывная генетическая перестройка опухолевых клеток может способствовать резистентности к терапии и метастазированию.

Переход между подтипами

Ранее клетки протоковой аденокарциномы поджелудочной железы преимущественно делили на два подтипа: менее агрессивный классический и более агрессивный базальный. Новый анализ отдельных клеток показал, что генетическая перестройка внутри опухоли позволяет раковым клеткам переходить между этими подтипами.

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В более агрессивных базальных популяциях ученые зафиксировали повышенную активность гена MYC, который связывают с развитием рака поджелудочной железы. В дополнительных экспериментах блокирование активности MYC возвращало клетки к менее агрессивному классическому состоянию и делало их более доступными для иммунных клеток. Это потенциально могло повышать уязвимость опухоли для иммунной атаки.

Возможное объяснение слабого ответа на иммунотерапию

Также в некоторых клонах выявили повышенную активность гена TIGIT, продукты которого могут помогать раковым клеткам избегать иммунного распознавания. В тех же клональных клетках была подавлена активность гена PD-1. Авторы предполагают, что это может объяснять, почему иммунотерапия, направленная на PD-1, редко эффективна против протоковой аденокарциномы поджелудочной железы.

Исследование опубликовали в журнале Nature Genetics. Оно было посвящено протоковой аденокарциноме поджелудочной железы — форме рака, которая, по данным авторов сообщения, уносит жизни более 85% людей в течение пяти лет после постановки диагноза.

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