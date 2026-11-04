Исследователи с помощью неинвазивного метода PExA впервые измерили антитела к респираторным вирусам в частицах выдыхаемого воздуха. Исследование, в котором участвовали учёные Каролинского института, опубликовано в журнале eBioMedicine, сообщает News-Medical.

Как работает метод

Участники дышали в специально разработанное устройство, которое собирало мелкие частицы, образующиеся из жидкости, выстилающей малые дыхательные пути. Затем образцы анализировали на наличие специфических антител к вирусам. Ранее получение образцов из нижних дыхательных путей требовало инвазивных процедур, в частности бронхоскопии.

Антитела в слизистой оболочке дыхательных путей играют важную роль в защите от вируса гриппа, SARS-CoV-2 и респираторно-синцитиального вируса. По данным исследователей, иммунный ответ в нижних отделах лёгких также важен для предотвращения тяжёлых заболеваний, в частности пневмонии.

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Результаты исследования

В исследовании приняли участие 28 участников когорты COMMUNITY в больнице Дандерюд; 18 из них недавно перенесли инфекцию дыхательных путей. Учёные сравнивали парные образцы крови, назального секрета и выдыхаемого воздуха.

В образцах выдыхаемого воздуха обнаружили антитела IgA и IgG, направленные против SARS-CoV-2, вируса гриппа и RSV. Уровни специфических IgG в образцах из нижних дыхательных путей в целом соответствовали показателям в крови. Для IgA наблюдалась другая картина, что согласуется с большим вкладом местных антительных реакций слизистой оболочки.

Авторы назвали работу начальным методологическим исследованием и подчеркнули необходимость дальнейшей валидации на более крупных группах. В будущем метод может помочь исследовать изменения иммунного ответа в нижних дыхательных путях после инфекций или вакцинации и поддержать оценку профилактических подходов.

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