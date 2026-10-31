В Сан-Франциско, США, команда Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) начала первое клиническое испытание с участием людей, оценивающее низкоинтенсивный фокусированный ультразвук для уменьшения слуховых галлюцинаций у людей с шизофренией. Об этом сообщает News-Medical.

Исследование фазы 1 под номером NCT07710989 должно оценить безопасность и возможность проведения повторных сеансов процедуры. Ультразвук направляют на хвостатое ядро — глубинную область мозга, входящую в состав полосатого тела и, по предположению исследователей, способную быть связанной с возникновением галлюцинаций. Для процедуры используют неинвазивное устройство, которое носят на голове.

Схема испытания

Ученые планируют привлечь до 12 участников. Каждый из них должен пройти пять ежедневных сеансов активного фокусированного ультразвука и пять сеансов контрольной процедуры с нефокусированной подачей ультразвука. Между двумя этапами предусмотрен перерыв.

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Контрольная процедура подает такое же количество ультразвуковой энергии и должна сохранить сенсорные ощущения от процедуры, однако не концентрирует энергию на конкретной области мозга. Это позволит оценить, уменьшает ли активное вмешательство симптомы сверх возможного эффекта плацебо и других неспецифических факторов.

Что будут оценивать ученые

До и после процедуры участникам будут проводить функциональную МРТ в состоянии покоя, чтобы отслеживать изменения функциональных связей хвостатого ядра с другими областями мозга. Также будут оценивать выраженность слуховых галлюцинаций по валидированным шкалам, другие психиатрические симптомы, настроение, безопасность, переносимость процедуры и возможные побочные эффекты.

Испытание основано на предыдущих результатах, опубликованных в журнале Brain Stimulation: один сеанс низкоинтенсивного фокусированного ультразвука обеспечил значимое, но временное уменьшение галлюцинаций. Некоторые первые участники нынешнего исследования также сообщили об ослаблении симптомов, однако эти наблюдения носят предварительный характер. Исследование UCSF финансирует Focused Ultrasound Foundation.

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