Уганда запретила транзит через свою территорию путешественникам, ранее посещавшим Демократическую Республику Конго. Решение приняли на фоне расследования в отношении путешественницы, у которой в Нигерии подтвердили заболевание, вызванное вирусом Бундибугио. Как сообщает Premium Times, Министерство здравоохранения Уганды также восстановило формы для установления местонахождения путешественников, чтобы при необходимости оперативно проводить дальнейшее наблюдение и отслеживание контактов.

Расследование маршрута пациентки

В угандийском ведомстве заявили, что имеющаяся информация свидетельствует: путешественница не имела симптомов на момент выезда из Уганды. В то же время чиновники продолжают выяснять время появления симптомов и обстоятельства ее возможного заражения.

Уганда сотрудничает с органами здравоохранения Нигерии, чтобы установить полную историю поездок пациентки, ее перемещения и возможный контакт с источником заражения. Уганда также запросила подробные записи о поездках и результаты геномного секвенирования, если они доступны. Правительство страны подчеркнуло, что Уганда остается свободной от Эболы.

21 октября угандийское министерство сообщало, что пребывание пациентки в стране не доказывает ее заражения именно там. По предварительным данным, она ездила по делам в восточную часть ДР Конго, а затем следовала через Уганду.

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Усиление контроля

Министерство заявило об усилении мер инфекционного контроля в пунктах въезда и выезда, а также в медицинских учреждениях. Там также предупредили о возможном применении положений закона об общественном здравоохранении в случае нарушения противоэпидемических требований. Общины призвали сообщать компетентным органам о подозрениях на несанкционированное пересечение границы для проведения скрининга и дальнейших мер в сфере общественного здравоохранения.

Вспышка заболевания, вызванного вирусом Бундибугио, в Уганде была объявлена 15 мая 2026 года после завоза случаев из ДР Конго. Тогда в стране зафиксировали 20 подтвержденных случаев, включая две смерти, а в августе объявили о завершении вспышки после 42 дней без новых местных случаев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 20 октября в ДР Конго зафиксировали 9704 подтвержденных случая и 4687 смертей в восьми провинциях. Нигерия также сообщила, что вирус у ее пациентки генетически очень похож на вирус, выявленный в первом завезенном случае в Кении, однако это не доказывает заражения пациентки в Кении.

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