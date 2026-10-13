В Швейцарии исследователи установили, что пациенты, слушавшие любимую музыку во время установки внутривенного катетера перед МРТ, сообщали о более низком уровне боли через 30 секунд и две минуты после прокола, чем участники без музыкального сопровождения. О результатах работы, опубликованной в журнале Frontiers in Pain Research, сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

В проспективном контролируемом исследовании в Университетской больнице Цюриха приняли участие 204 пациента в возрасте от 17 до 83 лет. Их разделили на четыре группы: одна слушала музыку Моцарта, вторая — композиции, выбранные самими пациентами, третья — релаксационную музыку, а контрольная группа не слушала музыку.

Участников распределяли в соответствии с очередностью запланированных МРТ-обследований, а не случайным образом. Уровень боли оценивали по визуально-аналоговой шкале до процедуры, сразу после нее, а также через 30 секунд и две минуты. При сравнении учитывались исходные показатели боли.

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Результаты и ограничения

Из 204 участников 71 человек испытывал боль еще до установки катетера. В этой подгруппе те, кто слушал любимую музыку, также сообщили о более низком уровне боли сразу после процедуры по сравнению с контрольной группой. У пациентов с предшествующей болью прослушивание Моцарта связали с более низкими показателями через две минуты после прокола; разница через 30 секунд была пограничной.

В то же время во всей выборке для музыки Моцарта зафиксировали лишь статистически незначимую тенденцию к более низкой боли через две минуты. Релаксационная музыка не продемонстрировала значимой разницы с контрольной группой. Прямое сравнение между музыкальными группами также не подтвердило, что любимые композиции были эффективнее Моцарта или релаксационной музыки.

Авторы отметили, что выводы требуют проверки в более крупных рандомизированных исследованиях, в том числе во время более болезненных процедур. Среди ограничений они назвали неслучайное распределение участников, небольшую подгруппу людей с исходной болью, непродолжительное наблюдение — всего две минуты — и возможное влияние общения с медперсоналом на оценки пациентов.

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