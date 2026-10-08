Ультраобработанное блюдо при одинаковой калорийности и питательном составе вызвало более сильный инсулиновый ответ и по-другому влияло на использование энергии организмом. К таким выводам пришли авторы рандомизированного перекрестного исследования, опубликованного в журнале Nature Metabolism, сообщает News-Medical.

Сравнили два приема пищи по 300 калорий

В метаболической части эксперимента 32 здоровых взрослых участника после ночного голодания в разные дни получали ультраобработанное и не ультраобработанное блюда по 300 ккал. Их уравняли по содержанию макронутриентов, гликемическому индексу, энергетической плотности, доступным углеводам, клетчатке, натрию и воде. В течение трех часов после еды исследователи проводили анализы крови и непрямую калориметрию.

Общая экспозиция глюкозы была сходной для обоих блюд, однако после не ультраобработанной пищи уровень глюкозы быстрее повышался в первые 20 минут. В то же время после ультраобработанного блюда концентрация инсулина была выше через 40, 60, 90 и 120 минут. Через три часа показатели инсулина в обоих случаях почти вернулись к исходному уровню.

Различалось использование углеводов и жиров

Оба блюда повышали скорость обмена веществ, наиболее заметно — примерно через 40 минут. Однако после ультраобработанной пищи этот эффект сохранялся дольше, поэтому суммарные затраты энергии после приема пищи были выше. Не ультраобработанное блюдо сильнее смещало использование организмом топлива в сторону углеводов, тогда как после ультраобработанного относительно большим было окисление жиров.

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Авторы отметили, что такая картина имеет отдельные черты, сходные с нарушенным топливным обменом при инсулинорезистентности и диабете второго типа. В то же время чувствительность к инсулину в исследовании непосредственно не измеряли, поэтому результаты не доказывают, что ультраобработанные продукты вызывают эти состояния.

Реакция мозга также отличалась

В исследовании приняли участие 57 человек, а 52 из них вошли в финальный анализ функциональной магнитно-резонансной томографии. Участникам показывали изображения 28 знакомых продуктов — 14 ультраобработанных и 14 не ультраобработанных — и просили оценить, сколько они готовы за них заплатить.

Различия в метаболизме углеводов были связаны с различиями в реакции мозга на изображения пищи в областях, участвующих в сенсорной обработке, обучении и вознаграждении. Однако существенной разницы в готовности платить за продукты двух категорий участники не показали.

Исследователи предупредили, что не могут объяснить выявленные эффекты только степенью обработки пищи: блюда отличались источниками белка, ингредиентами и добавками. Исследование также охватывало небольшую выборку, оценивало реакцию на отдельные небольшие приемы пищи и не устанавливает долгосрочных последствий для веса, пищевого поведения или риска хронических заболеваний.

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