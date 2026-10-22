В США страховые компании UnitedHealthcare и Humana прекращают действие отдельных планов Medicare Advantage, что затронет почти 1 млн человек. Как сообщает The Hill, изменения происходят в начале сезона регистрации в Medicare.

Скольких клиентов затронут изменения

UnitedHealth Group заявила, что из-за прекращения действия планов страховое покрытие потеряют примерно 390 тыс. ее участников. Еще около 600 тыс. человек лишатся медицинского обслуживания через Humana. Компании прекращают предлагать отдельные планы в регионах, где получают меньшую прибыль.

По данным Fortune, на которые ссылается The Hill, решение связано со стремлением защитить корпоративную прибыль. Издание также сообщает, что на UnitedHealth Group повлияли неожиданно высокий уровень использования медицинских услуг и рост медицинских расходов, отразившиеся на стоимости акций компании в 2025 году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Какие планы прекращают действие

В основном речь идет о планах типа Preferred Provider Organization, которые предусматривают более гибкую сеть врачей и медицинских учреждений. Сокращения UnitedHealthcare прежде всего касаются планов, позволявших пациентам обращаться к врачам вне сети.

Переход на более ограниченные планы может означать меньше дополнительных преимуществ, больше ограничений в отношении доступных врачей и более высокие собственные расходы пациентов. Крупные страховые компании также сокращают стоматологическое покрытие, повышают суммы, которые клиенты платят самостоятельно, и отказываются от некоторых планов покрытия рецептурных лекарств с нулевой ежемесячной платой.

Специализированные планы

В то же время компании расширяют специализированные планы для людей с тяжелыми заболеваниями. Страховщики не могут взимать с участников Medicare более высокую плату за такие планы, ограниченные определенными состояниями, однако получают на них более крупные государственные субсидии.

Читай нас в