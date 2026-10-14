Исследователи Университета Райса создали модифицированный вариант фермента Cas13a для выявления РНК-вирусов. В лабораторном тесте с синтетическим неинфекционным образцом ВИЧ чувствительность системы выросла в 100 раз без потери стабильности фермента, сообщает News-Medical. Исследование опубликовано в журнале Cell Chemical Biology.

Стабильный фермент сделали более чувствительным

Cas13a — это вариант технологии CRISPR, нацеленный на РНК — генетический материал вирусов, в том числе ВИЧ. В диагностическом анализе фермент связывается с определенной последовательностью РНК и создает сигнал, который может считать человек или прибор, например свечение или изменение цвета.

Команда начала работу со стабильной версией Cas13a, способной выдерживать жесткие условия анализов, в том числе высокую температуру. В то же время этот вариант не мог выявлять очень малые количества целевой РНК. Для повышения чувствительности ученые сначала определили структуру белка и выбрали два его участка для модификации.

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Одно изменение вместо двух

Изменение обоих выбранных участков сделало Cas13a слишком чувствительным: фермент подавал сигнал даже без целевой РНК. Вместо этого модификация только одного участка повысила чувствительность в 100 раз и не снизила стабильность фермента.

Авторы отмечают, что Cas13a можно сочетать с программируемой направляющей, которая нацеливает систему на конкретную вирусную последовательность РНК. Поэтому тот же фермент потенциально можно адаптировать для выявления SARS-CoV-2, вирусов гриппа, Эболы, Зика, респираторно-синцитиального вируса или гепатита C. По словам исследователей, оптимизированный Cas13a может применяться в коммерческих анализах, в том числе RT-qPCR и тестах латерального потока.

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