Техасский университет в Арлингтоне получил трехлетний грант в размере $579 745 на исследование метода, который должен помочь снизить лучевую нагрузку на пациентов во время компьютерной томографии сердца без потери диагностической точности. Как сообщает News-Medical, финансирование предоставил Национальный институт сердца, легких и крови, входящий в состав Национальных институтов здравоохранения.

Метод для многофазной томографии

Руководить проектом будет профессор физики Минву Цзинь. Работа сосредоточена на многофазной коронарной КТ-ангиографии — исследовании, при котором изображения получают в несколько моментов сердечного цикла. Такой подход дает врачам больше данных и помогает уменьшать размытие, вызванное движением сердца, однако предполагает более высокую дозу облучения, чем сканирование в одной фазе.

КТ-ангиография сочетает компьютерную томографию с введением в вену йодсодержащего контрастного вещества и позволяет создавать трехмерные изображения кровеносных сосудов и окружающих тканей. Ее применяют, в частности, для неинвазивной оценки заболеваний коронарных артерий, а также для выявления аневризм, сужений или повреждений сосудов, тромбов и опухолей.

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Сочетание физики КТ и глубокого обучения

Исследователи планируют создать метод 4D DRAC, который объединит итеративную реконструкцию на основе модели с алгоритмами глубокого обучения. Реконструкция преобразует исходные данные сканирования в изображения, которые могут интерпретировать врачи. Четырехмерный подход добавляет к трехмерной визуализации временное измерение, что важно для изображения движущихся структур сердца.

Команда сформирует синтетическую библиотеку пациентов на основе ретроспективно собранных данных реальных обследований, разработает 3D- и 4D-методы глубокого обучения и определит наименьшую дозу излучения, при которой диагностическая точность не ухудшается. Сначала ее оценят с помощью компьютерной модели, имитирующей анализ изображений радиологом, а затем проверят в небольшом исследовании с участием людей, которые будут оценивать изображения. Данные для работы предоставит клиника Mayo в Рочестере, штат Миннесота.

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