Исследователи Женевского университета сообщили, что существующие инструменты скрининга игрового расстройства могут не в полной мере учитывать опыт женщин, играющих в видеоигры. Как сообщает News-Medical, авторы связывают это с тем, что критерии таких инструментов в значительной степени формировались на основе мужского игрового опыта.

Всемирная организация здравоохранения признала игровое расстройство в 2019 году и включила его в Международную классификацию болезней МКБ-11. Согласно оценке, приведенной в материале, это расстройство может касаться около 3% людей, играющих в видеоигры. Его признаками могут быть все более частая игра, трудности с сокращением времени за видеоиграми и продолжение игры несмотря на негативное влияние на повседневную жизнь.

Небольшое качественное исследование

Ученые провели интервью с семью людьми в возрасте от 21 до 26 лет — шестью цисгендерными и одним трансгендерным человеком. Все участники не сообщали о психических расстройствах и играли в видеоигры не менее десяти часов в неделю. Результаты работы опубликовали в журнале European Psychiatry.

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Участники чаще отдавали предпочтение сюжетным и иммерсивным играм, в частности ролевым играм, симуляторам и головоломкам, а не соревновательным играм. В то же время многие из них не отождествляли себя с образом геймера, который часто связывают с соревновательными онлайн-играми.

Стресс и барьеры для обращения за помощью

Участники также рассказывали о периодах чрезмерной игры. Видеоигры могли быть способом справиться с тревогой, стрессом или эмоциональным напряжением и отвлечься от повседневных проблем. По словам авторов, нынешние инструменты скрининга чаще сосредоточены на социальных конфликтах и соревновании, тогда как эмоциональная саморегуляция может оставаться без внимания.

Среди препятствий для обращения за помощью участники назвали опасения осуждения со стороны специалистов, которые могут воспринимать их как ленивых или незрелых, а также представление о группах самопомощи и службах поддержки как ориентированных преимущественно на мужчин. Исследование также зафиксировало опыт сексистских комментариев, унижений и исключения женщин во время онлайн-игр.

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