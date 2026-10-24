Правительство провинции Гаутенг в ЮАР сообщило, что 27 октября откроет 15 пунктов регистрации, чтобы направлять людей с зависимостью от психоактивных веществ на лечение и в программы восстановления. Кампанию регистрации возглавят премьер провинции Паньяца Лесуфи и члены исполнительного совета, сообщает TimesLIVE.

Мероприятие приурочили к первой годовщине кампании Tswa Daar – Ke Moja, I am fine without drugs. Кампания переходит к третьей фазе, цель которой — облегчить доступ к надлежащей помощи для людей с зависимостью и усилить профилактику употребления психоактивных веществ, в частности среди молодежи.

Оценка потребностей и направления

Представитель правительства Гаутенга Элайджа Мхланга сообщил, что во время регистрации будут проводить скрининг, медицинскую и психосоциальную оценку. В зависимости от потребностей человека могут направить на стационарное лечение, амбулаторные услуги или в программы поддержки в общинах.

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В пункты также могут обратиться жители, обеспокоенные зависимостью близкого человека. Власти призывают родителей, опекунов и педагогов открыто говорить с молодыми людьми об употреблении веществ, замечать ранние признаки проблемы и своевременно обращаться за помощью.

Работа в пяти регионах

Кампания регистрации охватит пять регионов Гаутенга: Йоханнесбург, Тшване, Экурхулени, Вест-Рэнд и Седибенг. Помимо доступа к лечению, кампания предусматривает профилактическую работу со школьниками, студентами и молодыми взрослыми.

К распространению профилактических сообщений планируют привлечь школы, религиозные организации, общественные группы и молодежных лидеров. Мхланга также подчеркнул, что для восстановления важны поддержка после лечения, участие семьи и возвращение человека к жизни в общине.

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