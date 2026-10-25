В Англии представителям этнических меньшинств до 33% реже диагностируют рак молочной железы во время планового скрининга. В то же время они чаще получают диагноз после срочного направления с подозрением на рак или при экстренном обращении, сообщает The Guardian.

Результаты анализа

Исследователи Университета Суррея проанализировали данные 86 564 взрослых, у которых диагностировали рак молочной железы в 2009–2019 годах. Они использовали данные Clinical Practice Research Datalink и наборов данных Cancer Registration Tumour and Treatment. Исследование профинансировала благотворительная организация Breast Cancer Now.

Анализ показал, что представители чернокожих, азиатских и смешанных этнических групп, а также люди из менее обеспеченных слоёв до 31% чаще получали диагноз после срочного направления с подозрением на онкологическое заболевание. Вероятность установления диагноза при экстренном обращении в этих группах была до 37% выше.

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Задержки с диагностикой и лечением

Отдельно исследователи выявили худшие результаты у людей с интеллектуальными нарушениями развития. Время до установления диагноза у них было на 18% дольше, чем у людей без таких нарушений, а ожидание начала лечения — на 10% дольше.

Руководитель исследования, доцент Университета Суррея Роб Керрисон, отметил, что неравный доступ к скринингу и своевременному лечению может частично объяснять различия в выживаемости после рака молочной железы. По его словам, женщины из различных социально уязвимых и недостаточно охваченных медицинскими услугами групп реже узнавали о болезни благодаря скринингу и нередко дольше ждали начала лечения.

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