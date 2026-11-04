Анализ данных отделений неотложной помощи в Англии показал существенные различия в доле пациентов, которых госпитализируют после обращения. После учета характеристик пациентов, местности и практик врачей общей практики показатели все равно колебались от 2% до 42%, сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в Emergency Medicine Journal.

Более 15 млн обращений

Ученые проанализировали анонимизированные национальные данные о неотложной помощи и госпитализациях в больницах Англии за 2024–2025 годы. После исключения записей с неполными данными в анализ вошли 15 201 063 обращения. В 26% случаев обращение в отделение неотложной помощи завершалось госпитализацией.

74% обращений приходились на будние дни, а 26,5% пациентов доставили скорой помощью. Еще 14% пациентов проживали в районах с самым высоким уровнем социально-экономической депривации.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Известные факторы объяснили лишь часть разрыва

Исследователи учли тяжесть состояния и другие характеристики обращения, способ прибытия, причину обращения, географические данные, а также доступность и характеристики практик врачей общей практики. Более высокую вероятность госпитализации имели пожилые люди, мужчины и жители неблагополучных районов. Чаще в больницу также попадали пациенты, доставленные скорой помощью, те, кто обращался в часы, когда практики врачей общей практики не работали, а также люди, жившие ближе к своей практике.

В то же время все три группы переменных объяснили лишь около 22% вариаций показателей госпитализации. Наиболее высокие скорректированные показатели сохранялись в Северо-Восточном и Северо-Западном Лондоне и на Юго-Западе Англии, тогда как в Линкольншире, Йоркшире и на Северо-Востоке они были близки к среднему уровню.

Авторы отметили, что это наблюдательное исследование не устанавливает причинно-следственную связь. На различия могут влиять факторы, которые не были охвачены данными, в частности различия в больничной культуре или организации медицинских услуг. По мнению исследователей, для сокращения ненужных госпитализаций более эффективными могут быть решения, адаптированные к местным ресурсам, потребностям пациентов и возможностям больниц, а не единый национальный подход.

Читай нас в