Исследователи в Англии проанализировали данные 7 023 человек в возрасте от 50 лет и установили, что сочетание физической слабости с нарушениями памяти связано с более высокими шансами выявления деменции в течение примерно десяти лет. Как сообщает News-Medical, наибольшую связь обнаружили у людей, имевших проблемы как с памятью, так и с исполнительными функциями и/или скоростью обработки информации.

Три профиля когнитивной слабости

Ученые использовали данные English Longitudinal Study of Aging. Физическую слабость определяли по индексу, включавшему 44 показателя, а когнитивные функции оценивали с помощью заданий на немедленное и отсроченное воспроизведение слов, называние животных и поиск букв.

На начало наблюдения критериям когнитивной слабости соответствовали 646 участников, или 9,2% выборки. Их разделили на три группы: 284 человека имели нарушения исполнительных функций и/или более медленную обработку информации без проблем с памятью; 162 — только нарушения памяти; еще 200 — нарушения памяти вместе с трудностями исполнительных функций и/или скорости обработки информации.

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Разница в шансах выявления деменции

После учета демографических, социально-экономических, образовательных и психосоциальных факторов когнитивная слабость в целом была связана с шансами выявления деменции, в 1,804 раза более высокими, чем при отсутствии этого состояния. Для группы с изолированным нарушением памяти этот показатель составил 2,024 раза, а для участников с сочетанием проблем с памятью и других когнитивных трудностей — 2,733 раза.

В то же время профиль с нарушением исполнительных функций и/или замедлением обработки информации без проблем с памятью не имел статистически значимой связи с последующим выявлением деменции. Более низкий уровень образования, меньший достаток домохозяйства, депрессивные симптомы и одиночество по-разному были связаны с тремя профилями когнитивной слабости.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не устанавливает причинно-следственную связь. Деменцию в ходе дальнейшего наблюдения определяли по сообщениям о диагнозе врача, оценкам информантов и когнитивному скринингу, а не только по клинически подтвержденным диагнозам.

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