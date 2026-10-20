Исследователи проанализировали медицинские записи 62,5 млн человек в Англии и установили, что широкие этнические категории могут скрывать значительные различия в распространенности редких заболеваний между отдельными сообществами. Как сообщает News-Medical, работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Ученые использовали связанные электронные данные Национальной службы здравоохранения Англии о людях, которые были живы по состоянию на 31 июля 2023 года. Они изучили 406 редких болезней, диагнозы которых фиксировались с 1 января 1990 года по 31 июля 2023 года. По меньшей мере одно из этих заболеваний было у 1 051 470 человек, или у 1,7% участников анализа. Этот показатель относится только к отобранным 406 болезням, а не ко всем редким заболеваниям.

Различия между сообществами

Распространенность болезней стандартизировали по возрасту и полу, используя данные переписи населения Англии 2021 года. Наиболее распространенным среди изученных состояний была ревматическая полимиалгия — 3139,5 случая на миллион человек. Далее следовали дефект межпредсердной перегородки — 2449,7 случая на миллион — и апноэ у младенцев — 1057,5 случая на миллион.

По шести широким категориям Управления национальной статистики ревматическая полимиалгия чаще всего встречалась среди белой группы, а дефект межпредсердной перегородки — в смешанной группе. Более детальная классификация Национальной службы здравоохранения также показала различия внутри этих категорий: распространенность дефекта межпредсердной перегородки среди людей белого и карибского происхождения составляла 3721,5 случая на миллион, тогда как среди людей белого и африканского происхождения — 2372,1 случая на миллион.

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Для 227 заболеваний, по которым было не менее 100 пациентов, авторы также оценили демографические различия. Отношения шансов отличались от белой группы для 104 болезней среди людей азиатского или азиатско-британского происхождения и для 83 болезней среди людей черного или черно-британского происхождения. Эти расчеты не корректировались по возрасту, уровню депривации и другим потенциальным факторам.

Зарегистрированные случаи COVID-19

Положительный тест на COVID-19 был зарегистрирован у 32,8% людей с редкими заболеваниями и у 29% людей без них. В группе пациентов с редкими болезнями наибольшая доля зарегистрированных инфекций была среди белых британцев — 33,7%. Среди людей черного африканского происхождения она составляла 23,8%, среди цыган или ирландских путешественников — 24,1%, среди бангладешцев — 27,2%, а среди пакистанцев — 27,7%.

Авторы подчеркивают, что речь идет именно о документально зафиксированных положительных тестах, а не обо всех случаях инфицирования. На эти различия могли влиять возраст, состав заболеваний, защитное поведение и практика тестирования. Исследование носит описательный характер и не устанавливает причинно-следственных связей.

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