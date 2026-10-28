Австралийские ученые опубликовали в журнале Nature три исследования, в которых связали участки генетического риска 16 заболеваний с возможными механизмами в конкретных типах иммунных клеток. Команда Института медицинских исследований Гарвана, Детского исследовательского института Мердока, Университета Нового Южного Уэльса и других партнеров определила почти 1 500 генов, которые могут быть вовлечены в развитие онкологических, иммунных и неврологических заболеваний, сообщает News-Medical.

Данные миллионов иммунных клеток

Работы стали первым значимым результатом проекта TenK10K, цель которого — исследовать генетическую изменчивость и активность генов в иммунных клетках 10 тысяч человек. На первом этапе ученые секвенировали геномы почти 2 тысяч австралийцев и измерили активность генов в более чем 5 миллионах их иммунных клеток.

Это позволило сопоставить десятки миллионов генетических вариантов с типами клеток, в которых они действуют, и связать их с 16 заболеваниями и 44 характеристиками крови. В частности, исследователи выявили вариант, повышающий экспрессию гена OSM в естественных киллерах — клетках иммунной системы, — и связанный с увеличением риска заболевания кишечника.

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Три уровня регуляции генов

Первая работа охватила 21 тысячу генов и выявила более 180 тысяч распространенных и редких воздействий генетических вариантов на экспрессию генов. Почти 5 тысяч таких генов ранее не связывали с генетическим влиянием на их активность в крупнейшем предыдущем исследовании цельной крови. Исследователи также выявили 893 гена, связанных с заболеваниями или характеристиками крови, активность которых ранее не связывали с генетической изменчивостью.

Второе исследование посвятили тандемным повторам ДНК — повторяющимся последовательностям, важным для регуляции генов. Команда идентифицировала более 69 тысяч вариантов таких повторов, связанных с изменениями экспрессии генов, а также более 200 генов, для которых повторяющиеся последовательности ДНК могут объяснять генетические связи с иммунными и кровяными показателями.

В третьей работе ученые изучали доступность хроматина — степень открытости или уплотнения ДНК в клетке. Они выявили более 240 тысяч генетических вариантов, связанных с этим показателем, и связали более 28 тысяч участков ДНК с генами, которые они регулируют. По оценке команды, анализ доступности хроматина позволил объяснить вероятную роль до 23% большего числа генетических участков, связанных с заболеваниями, чем анализ активности генов отдельно.

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