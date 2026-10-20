Австралийское трёхлетнее исследование с участием 6537 подростков связало более высокое потребление фруктов с меньшей вероятностью повышенных симптомов депрессии и тревоги, а сладкие напитки — с большей вероятностью таких симптомов. О результатах работы, опубликованной в журнале Child and Adolescent Mental Health, сообщает News-Medical.

Как проводили исследование

В анализ включили учеников 71 школы штатов Новый Южный Уэльс, Квинсленд и Западная Австралия. В начале наблюдения участникам было примерно 13 лет; около половины из них составляли девочки. Подростки заполняли цифровые анкеты в седьмом классе, а также через один, два и три года.

Исследователи оценивали, сколько фруктов, овощей и подслащённых сахаром напитков участники употребляли ежедневно. К последней категории отнесли газированные и спортивные напитки, а также сладкие концентрированные напитки. Симптомы депрессии и тревоги определяли по валидированным опросникам и пороговым значениям, а не по клиническим диагнозам.

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Фрукты, овощи и напитки

Согласно скорректированным оценкам, каждая дополнительная ежедневная порция фруктов была связана со снижением вероятности превышения порога симптомов депрессии на 13%, а тревоги — на 7%. Одна порция фруктов в исследовании равнялась 150 граммам.

Более высокое потребление подслащённых напитков было связано с большей вероятностью повышенных симптомов депрессии и тревоги у представителей обоих полов. Оценки этой связи были численно выше среди мальчиков, особенно в отношении тревоги, однако анализ не установил, была ли разница между полами статистически значимой.

Для овощей статистически значимой связи ни с одним из двух показателей не выявили. Авторы учли в анализе возраст, пол, физическую активность, время проведения опроса и уровень благополучия семьи. В то же время они подчеркнули, что наблюдательный дизайн, самооценка рациона и возможные неучтённые факторы не позволяют утверждать, что изменение питания предотвращает психические расстройства.

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