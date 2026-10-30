В Австралии мобильный проект Hear Our Heart Ear Bus Project, который бесплатно проверяет слух у детей в Даббо и западной части штата Новый Южный Уэльс, может прекратить работу к середине следующего года. Организация потеряла главного спонсора и ищет финансирование в размере до 400 тысяч австралийских долларов в год, сообщает ABC News Australia.

Тысячи тестов в отдаленных районах

Проект, основанный в конце 2011 года при Dubbo District Deaf Club, ежегодно преодолевает около 9 тысяч километров и делает более 40 остановок. В мобильной клинике бесплатно обследуют детей дошкольного и школьного возраста.

За последние пять лет специалисты провели более 10 тысяч тестов слуха, примерно половину из них — для детей из числа аборигенных народов региона. После обследований 310 детей направили к оториноларингологам, а 51 ребенку подобрали слуховые аппараты.

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Потерян главный донор

Фонд Hall Foundation был основным спонсором инициативы с 2018 года, однако сделал последний взнос в июле. Директор проекта Донна Риз заявила, что средства прежде всего необходимы для оплаты труда персонала.

Отец одного из пациентов Джоди Райт рассказал, что благодаря случайному скринингу в мобильной клинике у его сына Элая выявили холестеатому — кисту за барабанной перепонкой. Мальчик перенес три операции по удалению новообразования. По словам Райта, без бесплатного сервиса семья не могла бы оплатить необходимую помощь.

Проект направлен на сокращение распространенности отита и потери слуха среди детей из числа аборигенных народов и других детей региона. По данным Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения, в 2022–2023 годах отит был примерно у 8,8 тысячи детей из числа аборигенных народов.

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