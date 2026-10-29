В Австралии коронер штата Виктория Дэвид Райан рекомендовал Управлению терапевтических товаров Австралии пересмотреть терапевтическую пользу и риски пептидов CJC1295 и ипаморелина. Рекомендация была дана после смерти 75-летнего актера, каскадера и мастера боевых искусств Ричарда Нортона, который в марте 2025 года перенес остановку сердца после инъекций этих не одобренных веществ, сообщает The Guardian.

Рекомендация коронера

Райан предложил рассмотреть перевод CJC1295 и ипаморелина из категории рецептурных препаратов в категорию, допускающую их использование только в клинических испытаниях или для других экспериментальных целей. По мнению коронера, эти вещества не должны быть доступны для назначения медицинскими работниками из-за неопределенности относительно их терапевтической пользы и рисков для пациентов.

Нортон обратился к врачу Джерзи Мухницкому в марте 2025 года, поскольку интересовался пептидной терапией. В отчете коронера отмечается, что они обсудили экспериментальный характер лечения, потенциальные риски и отсутствие других одобренных альтернатив. Ранее другой врач назначал актеру пептиды из-за усталости, боли в плече и потери мышечной массы.

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Инъекции и расследование

После анализов крови Нортон подписал форму информированного согласия, в которой были описаны возможные преимущества и риски, включая анафилаксию. 19 марта ему назначили инъекции CJC1295 и ипаморелина. Через неделю актер сказал, что чувствует себя хорошо и терапия облегчает его симптомы.

28 марта Нортон сообщил медсестре, что вводил двойную от назначенной дозу обоих пептидов. Медсестра посоветовала ему со следующей недели придерживаться назначенной дозировки. Врач также назначил еще два пептида для улучшения функций организма и уменьшения боли. Через несколько часов после инъекции CJC1295 и ипаморелина Нортон почувствовал жар и покраснение, а затем потерял сознание. Он умер 30 марта 2025 года в больнице Alfred Hospital.

Медицинский совет Австралии расследовал действия Мухницкого. Независимый эксперт пришел к выводу, что недостаточно доказательств безопасности, эффективности или пользы CJC1295 и ипаморелина для людей, а медицинские записи врача были ниже ожидаемого стандарта. Врач признал критику, выразил сожаление семье Нортона и заявил, что не будет назначать пептиды без убедительных клинических доказательств. Совет признал, что дальнейшие регуляторные меры не нужны, но обязал его пройти индивидуальное обучение ведению медицинской документации и клиническому менеджменту.

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