В Австралии новое исследование показало, что физическое насилие над детьми чаще всего совершают члены семьи, а не сотрудники учреждений. Как сообщает News-Medical, исследователи проанализировали данные 2623 человек, рассказавших о пережитом в детстве физическом насилии.

Ранее команда исследователей сообщала, что физическое насилие в детстве пережили 32% австралийцев. Новая работа была посвящена тому, кем были обидчики и в каком возрасте такие случаи происходили чаще всего. Согласно ее данным, примерно каждый четвертый молодой человек пережил физическое насилие со стороны родителей, чаще всего — до десятилетнего возраста.

Семейные и институциональные обидчики

К семейным обидчикам авторы отнесли биологических родителей, отчимов и мачех, партнеров родителей и других взрослых родственников. Институциональными обидчиками считались учителя, взрослые в религиозных организациях, тренеры и инструкторы.

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Авторы приводят показатели 84,8% для физического насилия со стороны членов семьи и 4,3% — со стороны институциональных обидчиков. Согласно их выводам, вероятность пережить насилие со стороны члена семьи была примерно в 20 раз выше, чем со стороны представителя учреждения. Девочки чаще, чем мальчики, сообщали о физическом насилии в семье: 28,6% против 24,4%.

Данные о насилии со стороны родителей

Среди взрослых, сообщивших о насилии до десятилетнего возраста, каждый третий назвал обидчиками обоих родителей. Если насилие совершал только один из родителей, мальчики вдвое чаще называли отца, чем мать: 10,6% против 4,4%. Среди девочек исследование такой разницы не выявило.

Физическое насилие может включать удары, толчки и удары ногами, а также побои, удары кулаком, удушение или ожоги. В источнике подчеркивается, что насилием могут считаться и случаи без длительных травм. Исследование опубликовано в журнале Child Maltreatment.

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