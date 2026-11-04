В Австралии 35% младенцев, у которых недавно была реакция на арахис и положительный тест на аллергию, не отреагировали на арахис во время контролируемой пероральной пищевой пробы. В рамках оценки национальной программы ADAPT обследовали 1275 детей в возрасте до 18 месяцев, из которых 778 прошли такую пробу, сообщает News-Medical.

Как проводили пробы

Исследование проводили Институт детских исследований Мердока, Национальный центр передового опыта в области аллергологии и 10 государственных педиатрических больниц Австралии. Участников принимали в штатах Виктория, Новый Южный Уэльс, Квинсленд, Южная Австралия и Западная Австралия.

Во время пероральной пищевой пробы ребенку под медицинским наблюдением постепенно давали все большие дозы арахиса, чтобы проверить наличие аллергической реакции. Реакция возникла у 65% детей, в том числе 12% перенесли анафилаксию. По данным исследователей, все эпизоды безопасно контролировались медицинскими командами, проводившими пробы.

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Дальнейшее лечение

Детей, у которых не было реакции, признали толерантными к арахису и сняли у них отметку об аллергии. Они могли регулярно употреблять арахис в форме, соответствующей возрасту, в том числе арахисовую пасту.

Почти все младенцы, которые отреагировали на пробу, в дальнейшем перешли к пероральной иммунотерапии арахисом. Это лечение предусматривает ежедневные дозы арахиса для формирования толерантности. По результатам оценки терапию успешно начали у 97,5% таких детей, а начальную дозу определяли по результатам пробы.

Результаты опубликованы в журнале The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. Руководительница программы ADAPT профессор Кирстен Перретт заявила, что клинического анамнеза и первоначальных аллергологических тестов во многих случаях было недостаточно для точного установления аллергии на арахис. Она отметила, что контролируемую пероральную пищевую пробу следует регулярно рассматривать для подтверждения диагноза перед началом иммунотерапии.

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