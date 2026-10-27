В Австрии международная группа исследователей под руководством Лауры де Роой из Центра молекулярной медицины CeMM Австрийской академии наук создала Human Aging Endothelial Cell Atlas — комплексный атлас возрастных изменений эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Как сообщает News-Medical, работа объединила данные об активности генов в более чем 375 тысячах человеческих клеток из 290 образцов и 12 тканей.

Данные из 34 исследований

Команда проанализировала результаты 34 ранее опубликованных исследований с применением одноклеточного анализа. Исследователи сосредоточились на тканях, классифицированных как здоровые или без диагностированных заболеваний, чтобы отделить изменения, связанные со старением, от изменений, которые прежде всего могут быть следствием болезней.

Эндотелиальные клетки регулируют кровоток, контролируют проникновение веществ в окружающие ткани и участвуют в реакциях на повреждения. Они также выполняют специализированные функции в различных органах: в частности, формируют защитный барьер в мозге и поддерживают фильтрацию в почках.

Старение сосудов различается между тканями

Атлас показал, что возрастные изменения эндотелия различаются в зависимости от части сосудистой системы и ткани. В клетках, выстилающих вены, у людей старшего возраста выявили более низкую активность нескольких генов, связанных с образованием сосудов. Авторы отмечают, что это может быть связано со снижением способности сосудов к обновлению, хотя восстановительную способность в исследовании напрямую не измеряли.

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В нескольких тканях также выявили повышенную активность генов, связанных с воспалением и клеточным старением — состоянием, при котором клетки перестают делиться и могут влиять на свое окружение. Отдельно исследователи описали возрастные изменения в генах, которые помогают эндотелиальным клеткам реагировать на механические силы кровотока и окружающую среду.

Наблюдения относительно белка YAP

Эксперименты с кожей человека показали, что у доноров старшего возраста белок YAP, участвующий в ответе клеток на механические воздействия, чаще обнаруживали в ядрах эндотелиальных клеток. Исследователи пока не определили, помогает ли это клеткам приспосабливаться к возрастным изменениям или, напротив, способствует ухудшению функции сосудов.

Результаты опубликованы в журнале Nature Aging. Авторы подчеркивают, что исследование сравнивало людей разного возраста, а не отслеживало изменения у одних и тех же участников на протяжении жизни. Кроме того, выводы ограничены неполной информацией об образе жизни и медицинской истории доноров.

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