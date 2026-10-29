В King Abdullah Specialist Children’s Hospital в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде медики провели операцию по разделению сиамских близнецов из Фиджи — Джесепели и Дайсисеи Кикау. По словам их матери, после вмешательства девочки восстанавливаются в обычной палате, самостоятельно дышат и питаются.

Как сообщает RNZ World, мать девочек Акенета Вулимаиигилади узнала об их состоянии во время дородового наблюдения в больнице Сувы. Она вынашивала тройню: третий ребенок, Хоссана, развивался отдельно, тогда как две другие девочки были сращены в области живота и таза.

Дети родились в сентябре 2025 года на 11 недель раньше срока. Джесепели и Дайсисеа провели почти четыре месяца в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Сначала родители не хотели соглашаться на операцию, поскольку считали дочерей слишком маленькими, однако позже решили обратиться за специализированной помощью за границу.

Бесплатная операция в Саудовской Аравии

Врачи на Фиджи искали возможность провести операцию в больницах США, Новой Зеландии, Австралии и Мексики, однако у семьи не было необходимых средств. Помощь предложила Saudi Conjoined Twins Program, в рамках которой операцию согласились провести бесплатно.

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В июле Акенета Вулимаиигилади, ее муж Ватисони и близнецы отправились в Эр-Рияд. Перед операцией родители также дали дочерям арабские имена: Нура — Джесепели и Сара — Дайсисее, выразив таким образом благодарность правительству Саудовской Аравии.

Операция в девять этапов

Операцию готовили две недели. Ее возглавил руководитель хирургической службы доктор Абдулла Аль-Рабиа, а к работе привлекли многопрофильную команду из 35 медицинских и хирургических специалистов. У девочек были общие печень, часть тонкой кишки, толстая кишка и один анальный канал; кроме того, они были сращены в мочевыделительной и репродуктивной системах и имели одну общую тазовую кость.

Вмешательство продолжалось 12 часов 24 минуты и состояло из девяти этапов. Родители следили за ходом операции через специальную видеосвязь, а медперсонал объяснял им каждый этап в реальном времени. После восстановления семья планирует вернуться на Фиджи, где девочек ждет их сестра-тройня Хоссана.

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