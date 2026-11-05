В Эстонии за первые девять месяцев года количество обращений в отделения неотложной помощи сократилось почти на 11 тысяч. В то же время общая нагрузка на больницы существенно не снизилась, поскольку сокращение числа лёгких случаев сопровождалось ростом числа пациентов в более тяжёлом состоянии, сообщает ERR News.

Меньше лёгких обращений

Эстонская касса медицинского страхования сообщила, что количество обращений, отнесённых к самой низкой — зелёной — категории триажа, за год уменьшилось почти на 15 тысяч. При этом совокупное число пациентов в других категориях выросло примерно на 3,8 тысячи.

Руководительница службы экстренной медицины Северо-Эстонского медицинского центра Марит Мюрк отметила, что в отделение стали реже обращаться с незначительными жалобами. В то же время стало больше пациентов с серьёзными состояниями, в частности тех, кого доставляют машинами скорой помощи и кто нуждается в неотложном лечении.

Разная динамика в регионах

В Университетской больнице Тарту количество обращений с незначительными жалобами немного выросло по сравнению с предыдущим годом, но остаётся ниже показателя 2024 года. По словам врача неотложной помощи Каарела Уйба, за первые девять месяцев 2024 года больница зафиксировала 15 883 таких обращения, в 2025 году — 13 991, а в этом году — 14 259.

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Касса медицинского страхования планирует усиливать первичную медицинскую помощь, в частности расширять применение электронных консультаций. Там также назвали приоритетом раннее вмешательство в случаях сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы не допустить ухудшения состояния до необходимости неотложной помощи.

Советы в преддверии сезона гриппа

Марит Мюрк отметила, что часть пациентов по-прежнему обращается в отделения неотложной помощи с проблемами, которые могут решить семейный врач или фармацевт. Среди таких причин она назвала удаление клещей или ушной серы летом, а также симптомы простуды и гриппа в холодный период. В Северо-Эстонском медицинском центре число обращений для удаления клещей снизилось примерно с 250–300 летом 2025 года до около 60 к середине августа этого года.

Специалистка посоветовала людям с лёгкими симптомами вирусной инфекции в первые дни оставаться дома, при необходимости воспользоваться экспресс-тестом или обратиться к фармацевту за средствами для облегчения симптомов.

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