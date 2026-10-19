Небольшое клиническое исследование в Индии показало, что гидродиссекция с применением физиологического раствора может дольше ослаблять симптомы синдрома запястного канала, чем инъекция стероидного препарата без этой процедуры. Как сообщает ScienceAlert, облегчение после введения физраствора сохранялось в течение шести месяцев, тогда как первоначальный эффект от стероидных инъекций к этому времени в значительной мере исчезал.

Как проводили исследование

В исследовании приняли участие 39 взрослых, у которых симптомы сохранялись более трёх месяцев, несмотря на медикаментозное лечение или использование шин для запястья. Поскольку у части участников синдром был на обеих руках, исследователи оценивали в общей сложности 63 запястья.

Каждое запястье случайным образом отнесли к одной из трёх групп: гидродиссекция только физраствором, инъекция стероида без разделения тканей или гидродиссекция с добавлением стероида к физраствору. Все процедуры проводились под ультразвуковым контролем. В инъекции со стероидом также добавляли местный анестетик.

Что показали результаты

Во время гидродиссекции врач вводит тонкую иглу рядом с нервом и впрыскивает стерильный солевой раствор, чтобы отделить нерв от тканей, ограничивающих его подвижность. По замыслу процедуры это должно снизить давление на нерв. Стероидные инъекции, в свою очередь, должны уменьшать воспаление и отёк.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Все три подхода дали первоначальное облегчение боли, онемения и трудностей при использовании руки. Однако в группе со стероидом без гидродиссекции боль впоследствии возвращалась, тогда как в группе с физраствором эффект сохранялся. Добавление стероида к гидродиссекции не продемонстрировало явного дополнительного преимущества.

Ультразвуковые обследования также зафиксировали большее уменьшение отёка нерва в обеих группах гидродиссекции, чем в группе со стероидными инъекциями без разделения тканей. В то же время исследование не предусматривало группу с плацебо-инъекцией, поэтому отдельно оценить влияние ожиданий пациентов невозможно.

Процедура длилась около 15 минут и не требовала госпитализации. Серьёзных осложнений не зафиксировали: у некоторых участников были кратковременные боль и отёк, а один человек почувствовал покалывание во время введения иглы без последующих неврологических последствий. Авторы отмечают, что для подтверждения результатов нужны более масштабные исследования с более длительным наблюдением. Работа опубликована в журнале Radiology.

Читай нас в