Исследователи в Италии установили, что здоровые рационы с преобладанием растительных продуктов связаны с лучшей способностью распознавать запахи и более низкой вероятностью гипосмии — ослабления обоняния. В исследовании приняли участие 6690 взрослых из региона Южный Тироль, сообщает News-Medical.

Как оценивали обоняние и рацион

Ученые использовали данные популяционного исследования Cooperative Health Research in South Tyrol. Средний возраст участников составил 44,5 года, 54% из них были женщинами. Рацион оценивали с помощью анкеты о частоте потребления продуктов в течение предыдущего года, а обоняние — с помощью теста Sniffin’ Sticks, предусматривающего идентификацию 16 запахов.

Участников, которые правильно определили не более 12 запахов, относили к группе с гипосмией. Исследователи сопоставляли результаты с несколькими индексами качества рациона, в частности со средиземноморским рационом, Alternate Healthy Eating Index 2010 и показателями растительного питания. В статистических моделях учитывали возраст, пол, образование, индекс массы тела, курение, гипертонию, общую калорийность рациона и соблюдение специальной диеты.

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Фрукты и овощи связали с лучшими результатами

Более высокая приверженность более здоровым моделям питания была умеренно связана с более высокими шансами принадлежать к группе с лучшей обонятельной функцией. Такая связь была зафиксирована для индекса здорового питания AHEI, средиземноморского рациона, общего и здорового индексов растительного питания.

Большее потребление фруктов и овощей также ассоциировалось с лучшим распознаванием запахов и более низкой вероятностью гипосмии. Напротив, рацион, в котором преобладали менее полезные растительные продукты, был связан с худшими показателями обоняния и более высокой вероятностью его ослабления.

Авторы предостерегают, что исследование имеет поперечный дизайн, поэтому не позволяет установить причинно-следственную связь. То есть результаты не доказывают, что именно рацион улучшает обоняние: возможна и обратная связь, при которой нарушение обоняния влияет на выбор пищи. Данные о питании участники сообщали самостоятельно, а тест оценивал только способность идентифицировать запахи.

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