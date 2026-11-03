Во французском регионе Окситания региональные власти профинансируют обучение ещё 100 физиотерапевтов использованию дерматоскопов для выявления подозрительных поражений кожи. Решение было принято после годичного пилотного проекта, в рамках которого около 50 физиотерапевтов-волонтёров помогли выявить шесть случаев рака кожи — четыре карциномы и две меланомы.

Инициатива стала ответом на нехватку дерматологов во Франции, где ежегодно диагностируют примерно 200 тысяч случаев рака кожи. Как сообщает France 24, половине французских дерматологов уже больше 60 лет, а ежегодно в стране готовят лишь около 100 новых специалистов. Правительство Франции также объявило о дополнительных 27 местах в год для стажёров-дерматологов.

Запись занимают за минуты

В клинике в Сен-Мор-де-Фоссе, пригороде Парижа, дерматолог Ромен Прюдом открывает запись на следующий вечер. По его словам, все доступные места бронируют в течение трёх минут. Один из пациентов приехал из Реймса, преодолев 130 километров, чтобы удалить меланому.

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Дерматолог Пьер Хаманн отметил, что давление на специалистов велико, поскольку пациенты часто долго не могут получить помощь. Он также отверг утверждения, что дерматологи якобы отдают предпочтение косметическим процедурам: согласно приведённым им данным исследований, такая работа составляет менее 5% их годовой деятельности.

Физиотерапевты и ИИ как вспомогательные инструменты

На юге Франции обученные физиотерапевты во время обычных приёмов могут замечать потенциально опасные родинки и отправлять их изображения дерматологам для оценки. Автор инициативы, дерматолог Жорж Бессис, объяснил, что такие специалисты могут увидеть поражения, о которых пациенты не подумали сообщить или побоялись показать.

Другой подход применяет центр France Dermatologie в Газеране недалеко от Парижа: система из 92 датчиков создаёт трёхмерный аватар пациента и упорядочивает данные о поражениях кожи. Дерматологи, сотрудничающие с центром, анализируют эти данные и устанавливают диагноз. По словам руководителя сети Этьена Варле, технология помогла выявить 30 меланом за первый год работы. Обследование стоит 84 евро и не возмещается национальной системой медицинского страхования Франции, поскольку дерматолога на месте нет. В стране уже открыли пять таких центров, однако системы скрининга с искусственным интеллектом ещё не получили официального одобрения профессионального объединения дерматологов.

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