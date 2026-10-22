Исследователи Университета Макмастера проанализировали более миллиона беременностей в Онтарио, Канада, и обнаружили, что чрезмерный набор веса во время беременности связан с более высоким риском тяжелых материнских осложнений независимо от исходного индекса массы тела. Об этом сообщает News-Medical.

Данные более миллиона беременностей

Авторы использовали данные реестра родов BORN Ontario. Среди изученных беременностей 53% сопровождались набором веса, превышавшим действующие рекомендации, а 19% — набором ниже рекомендованного уровня. В целом ученые выявили более 15 тысяч случаев тяжелой материнской заболеваемости.

Среди примеров таких осложнений в исследовании названы кровотечение, преэклампсия и госпитализация в отделение интенсивной терапии во время родов. Повышенный риск при чрезмерном наборе веса наблюдался во всех категориях индекса массы тела.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Влияние сопутствующих заболеваний

Люди с существовавшими до беременности диабетом, астмой или повышенным артериальным давлением имели примерно вдвое более высокий риск тяжелых материнских осложнений. Если набор веса выходил за пределы рекомендованного диапазона, риски возрастали еще больше.

Исследователи также установили, что в некоторых группах по индексу массы тела недостаточный набор веса был связан с более высоким риском тяжелых последствий для матери. Ведущая автор работы Сахар Хадемиур отметила, что масса тела до беременности давно считается фактором риска, однако исследователи стремились выяснить, влияет ли на осложнения именно изменение веса в течение беременности.

Работа была опубликована 22 октября 2026 года в журнале JAMA Network Open. Старшая автор исследования Лора Андерсон заявила, что поддержка здорового набора веса требует не только индивидуальных консультаций, но и более широких стратегий для создания благоприятных условий протекания беременности.

Читай нас в