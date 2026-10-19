В канадской провинции Онтарио пациенты с метастатическим раком молочной железы de novo, прикреплённые к семейному врачу, имели на 26% более низкие шансы умереть в течение шести месяцев после постановки диагноза. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в Canadian Medical Association Journal.

Данные более чем 4 тысяч пациентов

Учёные проанализировали данные ICES о 4004 пациентах, которых лечили в Онтарио в 2010–2019 годах. У всех рак молочной железы уже распространился на другие части организма на момент первой постановки диагноза — это метастатический рак IV стадии de novo.

В течение шести месяцев после диагноза умерли 23% участников исследования. Ранняя смерть была связана с более старшим возрастом, хроническими заболеваниями, а также более высоким уровнем жилищной и финансовой маргинализации. Исследователи использовали Ontario Marginalization Index, который включает, в частности, показатели стабильности жилья, доходов, возраста и занятости.

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Роль первичной медицинской помощи

Пациенты, прикреплённые к семейному врачу, также чаще проходили маммографию. Авторы работы отмечают, что отсутствие регулярного доступа к первичной медицинской помощи может влиять на своевременность диагностики и начало противоопухолевого лечения.

Исследование также выявило связь между проживанием в сельской местности и ранней смертью. По мнению учёных, это может быть связано с трудностями поездок на лечение, которое часто координируют крупные городские онкологические центры. Авторы призвали усиливать профилактику рака и маммографический скрининг в маргинализированных сообществах, а также изучать способы улучшения онкологической помощи в сельской местности и интеграции виртуальной медицины.

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