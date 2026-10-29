В Онтарио зафиксировали 2377 случаев кори — News-Medical

В Онтарио, Канада, вспышка кори продолжалась 49 недель — с 28 октября 2024 года по 6 октября 2025 года — и включала 2377 случаев. Она способствовала тому, что Канада в ноябре 2025 года утратила статус страны, ликвидировавшей корь, сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в The BMJ.

Большинство случаев — среди непривитых

Ученые проанализировали данные системы эпидемиологического надзора Онтарио. Из 2377 случаев 2064 были подтвержденными, а 313 — вероятными. Около 90% случаев произошли среди членов сообществ с исторически низким уровнем вакцинации, которые имеют тесные социальные связи в Канаде, США, Мексике и других странах. Распространение за пределы этих сообществ было ограниченным.

Среди всех заболевших 73% составляли люди в возрасте 19 лет или младше. Непривитыми были 2121 пациент, или 89% от общего числа; еще у 97 человек, или 4%, статус вакцинации был неизвестен. Канада получила статус страны без кори в 1998 году после введения двухдозовой схемы вакцинации и национальной программы наверстывающей вакцинации для школьников.

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Госпитализации и распространение штамма

С этой вспышкой связали 166 госпитализаций, в том числе 13 госпитализаций в отделения интенсивной терапии. Также зарегистрировали 51 случай инфицирования во время беременности, 10 случаев врожденной кори, один случай энцефалита и смерть одного младенца.

Лабораторные исследования выявили отдельный штамм вируса кори, который позднее фиксировали в других частях Канады, а также в США, Мексике и Нидерландах. Исследователи предупредили, что фактическое число случаев и осложнений может быть выше, чем зафиксировано в данных эпидемиологического надзора. По их мнению, для предотвращения новых вспышек необходимы укрепление систем иммунизации, повышение охвата вакцинацией и культурно адаптированное взаимодействие с сообществами для укрепления доверия к прививкам.

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