В Онтарио, Канада, обращения в отделения неотложной помощи, связанные с употреблением психоактивных веществ, среди женщин, которые рожали и имели детей младше 18 лет, в 2008–2024 годах в среднем росли почти на 5% ежегодно. В группе женщин без детей этот показатель увеличивался менее чем на 2% в год, сообщает News-Medical со ссылкой на исследование в Canadian Medical Association Journal.

Данные более чем о 2 млн женщин

Исследователи проанализировали данные ICES о женщинах Онтарио, которые рожали и имели как минимум одного ребенка младше 18 лет. В выборку вошли 988 106 таких женщин, которых сопоставили по возрасту с 1 198 063 женщинами без детей.

Быстрее всего показатель рос в 2014–2018 годах — в среднем на 11% ежегодно. В дальнейшем темп роста снизился до 2% в год. Число госпитализаций, связанных с употреблением веществ, среди матерей выросло с 99 до 259 на 100 тыс. человеко-лет; в группе женщин без детей — со 136 до 209.

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Наибольший рост среди молодых матерей

Среди матерей младше 25 лет обращения в отделения неотложной помощи из-за употребления веществ увеличивались примерно на 8% ежегодно, тогда как среди остальных женщин — на 2%. Авторы отмечают, что исследование не устанавливает, связано ли увеличение непосредственно с материнством или родительством. По их мнению, более высокие показатели среди молодых матерей могут быть связаны с другими факторами, которые одновременно влияют на раннее рождение детей и риск употребления веществ.

Наибольший относительный рост зафиксировали для амфетаминов, каннабиса и опиоидов. При этом алкоголь в 2024 году оставался наиболее распространенным веществом, связанным с такими случаями: на него приходилось 46% обращений в отделения неотложной помощи и 41% госпитализаций среди матерей. В целом такие обращения и госпитализации оставались редкими и касались примерно 0,5% матерей.

Авторы призвали развивать поддержку молодых родителей, в частности интегрированные услуги по лечению зависимостей и охране психического здоровья, а также программы, учитывающие обязанности по уходу за детьми.

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