В Украине растет заболеваемость ОРВИ, дети могут заразиться сразу двумя вирусами

В Украине растет число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю с 12 по 18 октября заболели 106 384 человека, из них более 64,6 тысячи — дети. Это на 3,4% больше, чем на предыдущей неделе.

С начала эпидемического сезона, 28 сентября, ОРВИ заболели более 307 тысяч украинцев. В то же время этот показатель на 20,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Семейный врач Марианна Когут обратила внимание на случаи смешанных инфекций, когда человек одновременно заражается двумя разными вирусами. Из-за этого симптомы могут возникать волнами. Чаще всего больные жалуются на насморк, заложенность носа, боль в горле и кашель.

По данным Центра общественного здоровья, в исследованных образцах за 12–18 октября вирусов гриппа обнаружено не было. Зато была зафиксирована циркуляция коронавируса SARS-CoV-2, риновирусов, аденовирусов и других респираторных возбудителей.

Дополнительной проблемой остается задержка поставок вакцин против гриппа. В то же время эпидемическая ситуация в Украине остается под контролем, а уровень заболеваемости во всех областях соответствует фоновым показателям.

Источник: Главком (LB.ua, Центр общественного здоровья)

В течение 43-й недели 2026 года в Киеве зарегистрировали 7 570 новых случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе COVID-19. Об этом сообщили в ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний МЗ».

В Украине пока нет всплеска гриппа — вирусолог.



В Украине и ряде стран Европы наблюдается задержка поставок вакцин против гриппа на эпидсезон 2026–2027 годов. В Центре общественного здоровья пояснили, что это связано с обновлением рекомендаций ВОЗ относительно состава препаратов по всем трем компонентам, а также со сложностями в производстве и контроле качества.



В Украине начался эпидемический сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2026–2027 годов, который продлится до 23 мая 2027 года.

Читай нас в