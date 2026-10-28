Исследователи Университета Юты обнаружили клеточный механизм, который помогает сердцу поддерживать выработку энергии во время нагрузки. Сердечная мышца может одновременно использовать глюкозу и лактат, разделяя эти процессы между разными частями клетки, сообщает News-Medical.

Как сердце использует два источника энергии

В большинстве тканей более активное использование глюкозы затрудняет использование лактата, и наоборот. Однако в сердце эти два источника углеводной энергии могут задействоваться параллельно. Ученые выяснили, что глюкоза используется для выработки энергии в цитозоле — основной внутриклеточной среде, тогда как лактат используется в митохондриях.

Такое пространственное разделение позволяет двум реакциям, вырабатывающим энергию, происходить одновременно. По данным исследователей, в повседневной жизни этот процесс преимущественно не является критически необходимым, однако имеет важное значение для предотвращения сердечной недостаточности в условиях нагрузки на сердце.

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Роль молекулы MCT1

Ключевую роль в этом механизме играет молекула MCT1, которая транспортирует лактат внутрь митохондрий. Генетические мутации MCT1 препятствуют поступлению лактата в митохондрии, нарушают энергетический баланс сердца и при стрессе могут приводить к сердечной недостаточности.

Старший автор исследования, доцент биохимии Университета Юты Грегори Дакер назвал этот механизм критически важной резервной системой для работы сердца. Ученые отметили, что результаты могут помочь определить новые терапевтические цели для поддержки энергетического обмена сердечной мышцы во время сердечной недостаточности.

Работа была опубликована в журнале Nature под названием MCT1-dependent mitochondrial lactate import sustains cardiac metabolism.

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