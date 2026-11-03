Исследователи Университета Нагои в Японии разработали метод анализа внеклеточных везикул в крови и моче, который в будущем может помочь установить источник хронического воспаления в организме. Технология позволяет одновременно считывать белки на поверхности отдельных везикул и микроРНК внутри них, сообщает News-Medical.

Информация о тканях и воспалении

Внеклеточные везикулы — это небольшие частицы, окруженные мембраной, которые клетки выделяют в организме. Они содержат молекулярную информацию о клетках своего происхождения: мембранные белки могут указывать на тип ткани, а микроРНК внутри — отражать состояние этих клеток.

Обычно для измерения внутренних микроРНК мембрану везикул разрушают, из-за чего информация от множества частиц смешивается. Новый подход должен позволить связывать данные о внутреннем содержимом одной везикулы с белками на ее поверхности, не нарушая мембрану.

Для этого команда использовала листы из целлюлозных нановолокон, изготовленных из древесной целлюлозы. Их поры наноразмерного масштаба способны захватывать и удерживать внеклеточные везикулы. При высушивании частицы сближаются, что способствует слиянию их мембран с липидными наночастицами. Последние доставляют внутрь молекулярные зонды, которые начинают флуоресцировать после связывания с определенной микроРНК.

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Проверка на модели воспаления почек

Метод протестировали на лабораторной модели хронического активного антитело-опосредованного отторжения трансплантата почки. Исследователи воздействовали воспалительными сигналами на клетки почек человека, выявили 71 микроРНК с измененной экспрессией в высвобожденных везикулах и сосредоточились на miR-1246. Также они выбрали связанный с почками белок DPYS в качестве маркера происхождения везикул.

По оценке авторов, miR-1246 содержалась примерно в одной из десяти везикул от нестимулированных клеток почек и примерно в четырех из десяти — после воспалительной стимуляции. В образцах мочи реципиентов почечного трансплантата с таким отторжением везикулы, одновременно несущие DPYS и miR-1246, встречались чаще, чем у пациентов с иммунными заболеваниями без преимущественного поражения почек и у здоровых добровольцев.

Авторы планируют улучшить извлечение частиц, упростить процедуру на основе целлюлозных нановолокон и проверить подход в более крупных клинических исследованиях. Работа опубликована в журнале Cell Reports Physical Science.

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