Исследователи Массачусетского технологического института разработали наноразмерную платформу для персонализированных противораковых вакцин на основе модифицированного бактериофага M13. В экспериментах на мышах вакцина с более высокой плотностью опухолевого антигена существенно снижала вероятность развития опухолей толстой кишки, сообщает News-Medical.

Контролируемая плотность антигенов

M13 — безвредный для человека бактериофаг с одноцепочечной ДНК в белковом капсиде. Ученые модифицировали белок его оболочки pVIII, присоединяя к нему антиген — мишень, против которой должен формироваться иммунный ответ. Плотность таких антигенов на поверхности фага регулировали, добавляя к белковой последовательности одну или две отрицательно заряженные аминокислоты. Ее также можно было точнее настроить генетической мутацией, замедляющей выработку антигенного белка.

Исследователи также изменили последовательность ДНК вируса, чтобы усилить его адъювантные свойства — свойства компонента, стимулирующего иммунный ответ. Одноцепочечная ДНК M13 активирует путь TLR9, который является частью врожденной иммунной системы. Таким образом, параметры антигена и адъювантные свойства платформы можно генетически контролировать.

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Результаты испытаний на мышах

Сначала команда создала фаги с модельным антигеном SIINFEKL, плотность которого составляла от 6% до 70%. У мышей сравнили вакцины с плотностью антигена 6% и 35%. Более защитным оказался вариант с 35%: после вакцинации у животных реже формировались опухоли после введения клеток меланомы, экспрессировавших SIINFEKL. У этих мышей также образовывалось больше Т-клеток, направленных против этого антигена. Авторы связывают это, в частности, с более активным поглощением вакцин с более высокой плотностью антигенов дендритными клетками.

В отдельном опыте ученые использовали неоантиген ADPGK, который в примененной мышиной модели специфически экспрессировался опухолями толстой кишки. После введения вакцины с более высокой плотностью антигена такие опухоли у животных развивались значительно реже. Авторы считают, что модульность платформы позволяет заменять антигены в зависимости от особенностей конкретной опухоли, однако результаты этой работы получены именно в экспериментах на мышах.

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