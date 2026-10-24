Экспериментальная вакцина, нацеленная на мутации гена KRAS, вызвала усиленный Т-клеточный иммунный ответ у 89 из 90 оцениваемых пациентов с раком поджелудочной железы. Речь идет о результатах рандомизированного клинического исследования второй фазы, которое возглавили исследователи Mayo Clinic, сообщает News-Medical.

Результаты испытания

В исследовании приняли участие 144 пациента с раком поджелудочной железы I–III стадий и мутациями KRAS. До начала испытания все они перенесли операцию и химиотерапию, а визуализирующие обследования не выявили видимых признаков опухоли. Вакцину получили 96 участников, еще 48 находились под наблюдением.

Исследование не достигло первичной цели — статистически значимого улучшения безрецидивной выживаемости для всей группы. Медианная безрецидивная выживаемость составила 23,8 месяца в группе вакцинации и 21,2 месяца в группе наблюдения, однако эта разница не была статистически значимой.

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Иммунный ответ и следующее исследование

Среди 90 участников, которых можно было оценить с точки зрения иммунного ответа, у 89, или 98,9%, наблюдалось усиление Т-клеточного ответа на мутированный KRAS. Более восьми из десяти оцениваемых пациентов продемонстрировали KRAS-специфический ответ, который более чем в девять раз превышал показатель до вакцинации. Участники с таким уровнем реакции имели более длительный период без возвращения заболевания, однако этот вывод был получен в рамках поискового анализа.

Вакцина нацелена на семь распространенных мутаций KRAS и разработана для того, чтобы помогать Т-клеткам в лимфатических узлах распознавать раковые клетки с мутированным KRAS. Мутации этого гена присутствуют примерно в 90% случаев протоковой аденокарциномы поджелудочной железы — наиболее распространенного типа этого рака. Исследователи также зафиксировали устойчивый иммунный ответ как минимум через 46 недель от начала исследования у 95,5% участников, пригодных для оценки.

Исследователи планируют клиническое испытание третьей фазы, чтобы проверить, способна ли вакцина отсрочить или предотвратить возвращение заболевания. Данные об общей выживаемости в настоящее время недоступны.

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