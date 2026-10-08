Обзор, подготовленный исследователями Эдинбургского университета и Университета Гранады, показал, что вакцинация против респираторно-синцитиального вируса во время беременности снижает риск связанной с RSV госпитализации детей младше шести месяцев примерно на 74%. В то же время во многих странах охват будущих матерей этой прививкой остается низким, сообщает News-Medical.

Данные 16 исследований

Авторы объединили результаты 16 исследований, охвативших более 4 миллионов беременностей в 2023–2025 годах, чтобы оценить охват программами вакцинации. Согласно обзору, вакцинация против RSV во время беременности обеспечивает ребенку защиту от вируса с момента рождения.

Более 30 стран уже ввели вакцинацию беременных против RSV в качестве отдельной меры или вместе с другими методами профилактики, в частности иммунизацией младенцев. В Великобритании программу запустили в сентябре 2024 года. Наивысший уровень охвата в Шотландии зафиксировали в октябре 2025 года — 62% беременных, в Англии — в августе 2025 года, когда он составил 58%.

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В США в первый год доступности материнской вакцины прививку получили, по оценке исследователей, 27% беременных. Исследовательская группа отметила, что эти показатели ниже, чем охват другими вакцинами во время беременности, в том числе прививкой против коклюша.

Безопасность и доступ к вакцинации

Обзор также содержит популяционные данные о безопасности: среди более чем 16 тысяч беременностей не было выявлено доказательств повышенного риска преждевременных родов у женщин, вакцинированных на 32–35 неделях беременности. Исследователь Эдинбургского университета Тинг Ши отметил, что вакцина действует лучше всего, если ее вводят как минимум за две недели до родов.

Авторы также выявили более низкий уровень вакцинации среди отдельных социально-экономических и этнических групп, более молодых матерей и беременных с ограниченным доступом к медицинской помощи. Они подчеркнули необходимость целевой коммуникации, улучшения систем поставок вакцин и надежной политики для преодоления барьеров доступа. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Regional Health – Europe.

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