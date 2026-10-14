Международная группа исследователей с участием Университета Хоккайдо, Университета Южной Флориды и больницы Tampa General Hospital описала механизм, который может помогать метастатическому колоректальному раку избегать иммунной атаки. Как сообщает News-Medical, ключевую роль в этом процессе могут играть сигнальный путь сфингозин-1-фосфата и его рецептор S1PR3.

Липидный баланс в микроокружении

Ранее распространенная модель «сфинголипидного реостата» предполагала, что повышение уровня сфингозин-1-фосфата, или S1P, способствует росту опухолевых клеток, тогда как более высокий уровень церамидов запускает их гибель. Авторы нового исследования пришли к выводу, что этот дисбаланс возникает преимущественно не внутри раковых клеток, а в микроокружении опухоли.

Команда проанализировала 574 образца тканей рака толстой кишки человека с помощью пространственного картирования. По мере распространения колоректального рака в тканях повышались уровни липидов, связанных с ростом опухоли, а уровень длинноцепочечного церамида, который связывают с гибелью раковых клеток, существенно снижался.

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Барьер для Т-клеток

Пространственный анализ показал, что молекулы, производящие и воспринимающие сигналы выживания, концентрируются в окружающей стромальной ткани и специализированных иммунных клетках. По выводу ученых, это поддерживает хроническое воспаление и мешает цитотоксическим Т-клеткам приближаться к опухоли.

Исследователи также определили сигнатуру из трех генов. Ее высокая активность была связана с поздними стадиями заболевания, распространением опухоли в лимфатические узлы, более низкой выживаемостью пациентов и более слабым ответом на стандартные препараты иммунотерапии. В лабораторных экспериментах блокирование S1P и S1PR3 позволило цитотоксическим Т-клеткам вновь атаковать раковые клетки.

Авторы считают ингибирование пути S1P/S1PR3 перспективным направлением для сочетания с иммунотерапией при распространенном колоректальном раке. Результаты опубликованы в Journal of Experimental and Clinical Cancer Research.

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