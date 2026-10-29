Международная группа ученых под руководством исследователей Университета Осло и Университетской больницы Осло в Норвегии выявила 127 участков человеческой ДНК, связанных с риском развития болезни Альцгеймера. Из них 48 генетических участков ранее не были описаны в таком контексте. Как сообщает News-Medical, результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Исследователи проанализировали генетические данные около 2,8 миллиона человек, среди которых были 183 620 человек с болезнью Альцгеймера. В работе объединили данные 30 исследовательских групп в рамках международного Psychiatric Genomics Consortium.

Роль иммунных клеток мозга

Исследование предоставило дополнительные генетические доказательства роли микроглии — иммунных клеток мозга, которые, в частности, очищают ткани от вредных веществ и поврежденного клеточного материала. Ученые связали генетические сигналы с активацией микроглии, вовлечением иммунных клеток и процессами очищения в мозге.

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Также были выявлены гены, которые могут быть связаны с переработкой амилоида, восстановлением нервных клеток, активацией астроцитов и поддержанием защитного изолирующего слоя вокруг нервных волокон. Отдельно авторы впервые определили несколько специфических типов нейронов, для которых генетические сигналы были более выраженными. Это может открыть новые направления исследований механизмов развития заболевания.

Генетический риск и дальнейшие исследования

Авторы оценили, что распространенные генетические варианты в совокупности объясняют около 16% различий в риске болезни Альцгеймера между людьми. Это почти втрое больше предыдущих оценок на уровне около 5%. Более высокий показатель в значительной степени связан со статистическим методом, который точнее учитывает влияние гена APOE.

В то же время исследователи подчеркивают, что этот показатель относится к популяции, а не к отдельному человеку, и не означает, что генетический тест способен предсказать развитие болезни. На риск также влияют возраст, окружающая среда и другие биологические и личные факторы. Разработанные модели генетического риска сейчас имеют преимущественно исследовательское применение, а установленные генетические связи требуют дальнейшей проверки перед возможным использованием для создания лекарств.

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