Исследователи из Оксфордского центра популяционного здоровья выявили семь белков в крови, уровень которых был связан с будущим риском агрессивного рака предстательной железы. Они проанализировали более 6 тысяч белков в образцах крови мужчин, собранных задолго до постановки диагноза, сообщает News-Medical.

Исследование длилось около 16 лет

Ученые изучили образцы крови 982 мужчин, у которых впоследствии диагностировали рак предстательной железы, а также случайно отобранной группы из 1573 участников Европейского проспективного исследования рака и питания EPIC. За участниками наблюдали примерно 16 лет.

Двенадцать белков были связаны с раком простаты, который диагностировали более чем через 15 лет после забора крови. Среди них — GZMK, белок, который вырабатывают иммунные клетки и который участвует в распознавании и уничтожении аномальных клеток. По оценке авторов, это может указывать на роль иммунных процессов в сдерживании болезни задолго до ее выявления.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Связь с тяжелыми формами болезни

Отдельно исследователи определили семь белков, связанных с агрессивными формами рака. Белок ANKRD1 последовательно ассоциировался с несколькими тяжелыми вариантами заболевания, в частности со случаями метастазирования или смертельными формами. Другие результаты касались процессов взаимодействия раковых клеток с окружающими тканями и образования новых кровеносных сосудов.

Также были выявлены связи с уровнями белков, которые вырабатываются генами ERBB3, KRAS и NRAS, уже известными своей ролью в раке простаты. Эти белки особенно связывали с агрессивным заболеванием, которое диагностировали примерно через десять лет. Авторы подчеркнули, что это не означает, будто рак уже присутствовал на момент забора образцов.

Результаты частично сопоставили с данными других крупных популяционных исследований и генетическими доказательствами. В то же время выявленные белки пока не пригодны для использования в качестве клинических тестов: большинство установленных связей были умеренными, а их способность улучшать оценку риска клинически значимого рака еще предстоит проверить в дальнейших исследованиях.

Читай нас в