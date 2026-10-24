Опрос, охвативший 1305 кошек, показал, что у животных, которых не менее года кормили веганским рационом, вероятность получить ветеринарную оценку избыточного веса была на 34% ниже, чем у кошек на обычном мясном питании. При этом эта разница не была статистически значимой, сообщает News-Medical.

Данные опроса

Авторы провели онлайн-опрос, в котором опекуны кошек сообщали о ветеринарных оценках состояния здоровья животных. Девяносто процентов кошек в выборке получали обычный рацион на основе мяса, остальные 10% — веганский. При анализе учитывали возраст, пол, статус стерилизации или кастрации, уровень активности и практики кормления.

Опекуны кошек на веганском рационе также реже сообщали о расстройствах, связанных с массой тела, включая остеоартрит и другие нарушения опорно-двигательной системы и подвижности. Среди кошек на веганском питании не было зарегистрировано ни одного случая нескольких проблем, связанных с весом. Однако небольшое количество животных в этой группе не позволяет считать результаты окончательными.

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Необходимы дальнейшие исследования

По словам автора работы, адъюнкт-профессора Школы окружающей среды и науки Университета Гриффита Эндрю Найта, большинство кошек на веганском питании преимущественно ели сухой корм и чаще имели постоянный доступ к пище. Такие модели кормления обычно связывают с более высоким риском избыточного веса, однако в этой группе наблюдалась противоположная тенденция.

Причины этого остаются неопределенными. Исследователи не анализировали состав конкретных кормов, но предположили, что некоторые коммерческие веганские продукты могут содержать больше клетчатки и меньше калорий или жира. Возможную роль также может играть L-карнитин, который участвует в энергетическом обмене и поддержании мышечной ткани.

Авторы считают, что следующим шагом должно стать более масштабное проспективное исследование с прямым измерением рациона, потребления энергии и состояния тела кошек. Работа опубликована в журнале Frontiers in Animal Science. Исследователи также подчеркнули, что кошкам следует обеспечивать полноценный по питательным веществам рацион, а веганские корма должны быть надлежащим образом дополнены всеми необходимыми нутриентами.

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