Верификация больниц по программе Emergency General Surgery Verification Американского колледжа хирургов (ACS) связана со снижением 30-дневной послеоперационной смертности на 28,8% и более короткими госпитализациями пациентов, которым проводили неотложные операции общего профиля. О результатах анализа, опубликованного в журнале JAMA Surgery, сообщает News-Medical.

Данные более 21 тысячи пациентов

Исследователи проанализировали данные 21 858 пациентов, перенесших неотложные операции в 55 больницах в период с июля 2023 года по декабрь 2024 года. Пять из этих медицинских учреждений получили верификацию в течение периода исследования, тогда как остальные 50 ее не получили.

Авторы сравнили изменения результатов лечения в верифицированных больницах и больницах без верификации методом разности разностей, который позволяет учитывать тенденции, общие для обеих групп. Помимо более низкой смертности, верификация была связана со снижением частоты острого повреждения почек после операции на 29%. Средняя продолжительность пребывания пациента в больнице была меньше на 1,31 дня, или на 19,7%.

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Время до операции

Отдельный анализ показателей в больницах до и после верификации зафиксировал сокращение медианного времени от госпитализации до операции с 31,9 до 21,2 часа. Доля пациентов, госпитализированных в службу неотложной общей хирургии, выросла с 74,8% до 85,7%.

В то же время доля больных, которым операцию провели после неудачной попытки нехирургического лечения, снизилась с 25,5% до 19%. По мнению авторов, это может отражать более последовательный подход к определению момента для хирургического вмешательства.

Стандарты для больниц

Программу Emergency General Surgery Verification ACS разработал в 2022 году совместно с Американской ассоциацией травматологической хирургии. Для верификации больница должна соответствовать 43 стандартам, в том числе касающимся маршрутов оказания помощи и координации работы клинических команд. Авторы отметили, что результаты являются ранними: верификацию во время исследования получили лишь пять больниц, а период наблюдения был ограниченным. Медицинские учреждения также сами решали, подавать ли заявку на верификацию и участвовать ли в программе сбора данных NSQIP, поэтому на выводы могли повлиять другие различия между больницами или пациентами.

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