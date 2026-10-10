В США исследование с участием детей с аутизмом и сопутствующими психиатрическими диагнозами показало, что терапевтическая верховая езда обеспечила большее улучшение показателей гиперактивности, чем занятия без контакта с лошадьми или пребывание в контрольной группе ожидания. Работу, профинансированную Национальными институтами здоровья США и опубликованную в журнале Pediatrics, описывает News-Medical.

Три формата участия

Участники были распределены в одну из трех групп: терапевтической верховой езды, занятий в конюшне на темы, связанные с лошадьми, но без непосредственного контакта с животными, или группы ожидания. Исследователи установили, что у детей, ездивших верхом, улучшение в отношении гиперактивности было статистически значимо больше по сравнению с двумя другими группами.

В то же время оба формата занятий, связанных с лошадьми, по сравнению с группой ожидания продемонстрировали улучшения в таких сферах, как раздражительность, эмоциональная регуляция и социальное функционирование. В группе без контакта с животными дети изучали темы о лошадях и выполняли соответствующие задания с мягкой игрушечной лошадью в натуральную величину.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проверка предыдущих результатов

Исследование провели в терапевтическом конном центре Riding to the Top недалеко от Уиндема, штат Мэн. Авторы сознательно выбрали другой центр, чем Hearts & Horses в штате Колорадо, где проводили предыдущее исследование. Так они проверяли, можно ли воспроизвести предыдущие результаты с участием других инструкторов, лошадей и детей.

Предыдущие исследования уже указывали на преимущества восьми-десятинедельной терапевтической верховой езды для детей с аутизмом. Примерно половина участников предыдущей работы также имела другой психиатрический диагноз, тогда как новое исследование сосредоточилось именно на этой группе детей.

Старший автор работы, профессор психиатрии и лицензированный клинический психолог Робин Габриелс отметила, что занятия с лошадьми могут дополнять существующие методы лечения детей с аутизмом и гиперактивностью. В то же время исследователи подчеркнули, что результаты не означают пользу верховой езды для каждого ребенка с аутизмом. Команда планирует далее изучать, какие составляющие взаимодействия с лошадьми могут быть связаны с выявленными улучшениями.

Читай нас в