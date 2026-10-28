Исследование, которое возглавил NNF Center for Basic Metabolic Research при Копенгагенском университете в Дании, показало, что снижение уровня кардиолипина — жировой молекулы во внутренней мембране митохондрий — связано с изменениями мышечных волокон при старении. В экспериментах на мышах частичное восстановление уровня кардиолипина примерно до двух третей нормы начало уменьшать потерю мышечной массы и полностью предотвратило преждевременную смерть пораженных животных, сообщает ScienceDaily.

Защитная перестройка мышц

Мышечная ткань содержит быстрые и медленные волокна. Быстрые волокна обеспечивают мощные и быстрые движения, но относительно быстро утомляются. Медленные волокна поддерживают длительную активность и содержат больше митохондрий — клеточных структур, которые производят значительную часть необходимой мышцам энергии.

С возрастом сила мышц снижается, а митохондрии работают менее эффективно. Одновременно в мышцах увеличивается доля медленных волокон. Ученые установили, что уровень кардиолипина в митохондриях мышц снижается у мышей и людей с возрастом или при заболеваниях, связанных с потерей мышц. У молодых мышей, которым экспериментально снизили уровень этой молекулы, мышечные волокна также переходили от быстрого типа к медленному.

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Активные формы кислорода и ERRγ

По мнению исследователей, такое изменение является не только признаком ухудшения работы мышц, но и защитной реакцией. При недостатке кардиолипина поврежденные митохондрии производили значительно больше активных форм кислорода. Эти соединения способны повреждать клеточные структуры, однако также сигнализируют о нарушениях в клетке и способствуют переходу к медленным мышечным волокнам.

Ключевую роль в этом процессе играет белок ERRγ, который координирует перестройку митохондрий и свойств мышечных волокон. Подавление ERRγ в выращенных в лаборатории мышечных клетках полностью остановило переход между типами волокон. Мыши с низким уровнем кардиолипина также поглощали больше глюкозы из крови, но их мышцы использовали ее преимущественно не для получения энергии, а для производства собственных антиоксидантов.

Данные о защитном механизме и обратимости потери мышечной массы получили в опытах на мышах. Образцы человеческих мышц использовали только для подтверждения того, что уровень кардиолипина снижается с возрастом. Авторы работы рассматривают восстановление кардиолипина и воздействие на ERRγ как возможные направления будущих исследований лечения возрастной потери мышечной массы.

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