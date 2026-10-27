Исследование, опубликованное в журнале Geromedicine, выявило 17 белков плазмы крови, статистически связанных с риском смерти от всех причин среди пожилых людей. Как сообщает News-Medical, часть этих показателей также коррелировала с оценками биологического возраста организма и отдельных органов.

Анализ двух когорт

Ученые проанализировали 4265 белков в образцах крови 1025 пожилых участников исследования LonGenity. За ними наблюдали в среднем 8,05 года. Ключевые результаты независимо проверили на когорте из 1124 участников Baltimore Longitudinal Study of Aging.

Для оценки связи между уровнями белков плазмы и смертностью исследователи применили модели пропорциональных рисков Кокса. Они также выяснили, связаны ли выявленные маркеры с бременем хронических заболеваний и показателями биологического возраста, рассчитанными на основе протеома.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Связь с биологическим возрастом

Более высокие уровни рецептора эпидермального фактора роста ERBB1 и рецептора токсина сибирской язвы 2 ANTXR2 ассоциировались с более низким риском смерти и более молодым биологическим возрастом в нескольких системах организма. В то же время повышенные уровни MIC-1, или GDF15, белка HE4 и IGFBP-2 — белка 2, связывающего инсулиноподобный фактор роста, — были связаны с более высоким риском смерти и более старшим биологическим возрастом в нескольких системах организма.

В частности, более высокий уровень MIC-1/GDF15 ассоциировался с более старшим биологическим возрастом организма, а ERBB1 — с более молодым биологическим возрастом печени. Авторы подчеркивают, что результаты демонстрируют статистические связи, а не доказывают, что эти белки вызывают старение или смертность. Работа также не предлагает клинический анализ крови для прогнозирования продолжительности жизни или течения заболевания.

Читай нас в