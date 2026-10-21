Исследователи Университета Тохоку изучили экспрессию генов в мозге эмбрионов мышей, зачатых от молодых и более старших самцов, и выявили различия, связанные с возрастом отца и полом эмбриона. У женских эмбрионов, зачатых от более старших самцов, зафиксировали отдельный профиль экспрессии генов и тенденцию к более высоким уровням экспрессии.

О результатах исследования сообщает News-Medical. Ученые сравнили эмбрионы от трехмесячных самцов, отнесенных к молодым, и от 19-месячных самцов, определенных как более старшие. Мужские и женские эмбрионы анализировали отдельно.

Анализ раннего развития мозга

Для исследования применили РНК-секвенирование и изучали телэнцефалон — область эмбрионального мозга, из которой впоследствии формируются, в частности, структуры коры головного мозга. Исследователи учли, что на ранних этапах мозг быстро проходит клеточное размножение и дифференцировку, поэтому даже небольшая разница в стадии развития может влиять на показатели экспрессии генов.

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Чтобы уменьшить влияние этого фактора, в выборку отобрали эмбрионы, оцененные стадии развития которых укладывались во временной интервал примерно четырех часов. Стадию определяли по морфологии конечностей.

Связь с исследованиями аутизма

Авторы отметили, что эпидемиологические исследования ранее связывали более старший возраст отца с повышенным риском расстройства аутистического спектра у потомства, хотя механизмы такой связи остаются недостаточно изученными. В то же время новая работа не устанавливает, повышают ли выявленные полозависимые различия риск этого расстройства.

Исследовательская группа планирует далее изучать, как гены и группы генов с измененной экспрессией могут быть связаны с расстройством аутистического спектра и другими состояниями, а также с развитием, здоровьем и поведением после рождения. Результаты опубликованы 8 октября 2026 года в журнале Scientific Data.

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