Результаты клинического исследования свидетельствуют о том, что добавление циклосиликата циркония натрия (SZC) может помочь людям, находящимся на поддерживающем гемодиализе, справиться с бременем диетических ограничений по калию.

Дизайн исследования

Как сообщает News-Medical, это было многоцентровое рандомизированное открытое исследование с параллельными группами. В нем участвовали амбулаторные пациенты, получавшие поддерживающий гемодиализ три раза в неделю. Участникам также определяли уровень калия в сыворотке крови перед диализом.

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Диетические ограничения

Ограничение калия в рационе является важной составляющей контроля гиперкалиемии, то есть повышенного уровня калия в крови, у людей на поддерживающем гемодиализе. В то же время такие требования могут создавать для пациентов значительную ежедневную нагрузку.

SZC относится к препаратам, связывающим калий. По данным источника, добавление этого препарата может облегчить соблюдение диетических ограничений. Результаты исследования планируется представить на конференции ASN Kidney Week 2026, которая пройдет с 22 по 25 октября.

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