Контролируемое клиническое исследование первой фазы с участием 45 здоровых взрослых показало, что предшествующий иммунитет к вирусу денге влияет на уровень вируса в организме и характер иммунного ответа во время последующей инфекции. Как сообщает News-Medical, участники имели ноль, одну или более одной предыдущей инфекции одним из четырех серотипов вируса денге — DENV1–DENV4.

Контролируемое заражение ослабленным вирусом

Добровольцам ввели живой ослабленный штамм DENV3. Такой формат позволил исследователям проследить динамику иммунного ответа в контролируемых условиях. Авторы отмечают, что изучать влияние предыдущего заражения на течение денге сложно: модели на животных имеют ограничения, а пациенты обычно обращаются за медицинской помощью уже после пика вирусной нагрузки.

Повторные инфекции денге часто могут быть тяжелее первой. Это связывают с тем, что имеющиеся антитела способны усиливать размножение вируса, повышая вирусную нагрузку и риск тяжелых симптомов. Эта особенность также осложняла разработку вакцин против денге.

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Различия в иммунном ответе

Участники, чьи антитела усиливали репликацию вируса, имели самые высокие уровни вирусной нагрузки. У них также фиксировали снижение количества T-клеток CD8 и антител. Напротив, у людей с более высоким уровнем антител к неструктурному белку 1 вируса наблюдались более сбалансированный иммунный ответ и более низкая вирусная нагрузка.

Исследователи считают, что результаты подтверждают несколько гипотез, сформированных на основе наблюдений за естественным течением болезни, и помогают определить условия для формирования мощной и длительной защиты против всех четырех серотипов денге. Работа Камиллы Одио и ее коллег была опубликована в журнале Science Translational Medicine.

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